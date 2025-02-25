В Крым идет потепление после морозов

Потепление приходит на полуостров после почти месяца снегопадов и морозов, плюсовая температура установится днем в Республике Крым с течение ближайшей недели.

«Температура будет постепенно расти. В основном минусовые температуры будут сохраняться в ночное время, дневные температуры ожидаются положительные. Сейчас начинается весеннее выхолаживание: на этой неделе у нас будет антициклональный характер погоды — значит, что ночью не будет облаков», — сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе снегопада не ожидается, характер погоды устойчивый. По данным с сайта Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со вторника по пятницу температура днем будет составлять от 1 до 8 градусов тепла, ночью — -9...-4.

Зима пришла на территорию Крымского полуострова 2 февраля. Температура понизилась до минусовой, а к концу недели пошел сильный снег. Штормовые предупреждения были объявлены на полуострове несколько раз, погодные условия провоцировали аварии на электросетях, гололедицу.