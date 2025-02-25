В Холмовке уничтожили семь тонн кильки

Рыбу неизвестного происхождения обнаружили во время проверки на крымском консервном заводе.

В качестве привлеченных специалистов сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора вместе прокуратурой Симферопольского района Республики Крым провели проверку на предприятии ООО «Консервный завод «АХТИАР» и выявили отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на партию кильки мороженой весом 7276 кг.

По итогам рассмотрения административных материалов, поступивших из прокуратуры, хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности. Пищевая продукция, в отношении которой владелец не может подтвердить ее происхождения, представляет угрозу жизни и здоровью человека и подлежит утилизации или уничтожению без проведения экспертизы.

Владелец продукции уничтожил всю партию, о чем составлен акт, уведомлена прокуратура и управление Россельхознадзора.