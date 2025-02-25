Спел и рассказал о времени и о себе

В библиотеке-филиале №6 Центр семейного чтения и досуга ГБУК Севастополя «РИБС» состоялась творческая встреча с поэтом и бардом Андреем Соболевым. В концертной программе, названной «О времени и о себе» и посвященной защитникам Отечества, прозвучали стихи и песни в авторском исполнении.

О чем они? Это размышления севастопольца и балаклавца о войне и мире, о долге и совести, о любви и дружбе.

А.Соболев широко известен как российский общественный и политический деятель, журналист, организатор и руководитель международного фестиваля бардовской песни «Балаклавские каникулы». В его творческом багаже — 14 авторских альбомов и восемь книг. А.Соболев много ездит по России, активно помогает бойцам на передовой и жителям Донбасса.

В ходе творческой встречи он делился впечатлениями, в стихах и песнях рассказывал о своем взгляде на происходящие события, военных буднях и вечных человеческих ценностях: любви, дружбе, верности и преданности идеалам. Зрители и слушатели не просто хорошо принимали выступление. В ходе встречи и разговора по душам выяснилось, что многие из ее участников — давние поклонники творчества барда, любят его стихи, с удовольствием слушают музыкальные альбомы.

Аплодисменты зрителей и цветы стали подарком автору, который поет и слагает стихи о времени и о себе.

Марина Сидорец, сотрудник Центра семейного чтения и досуга