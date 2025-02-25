Ремонт на Адмирала Октябрьского начнут с фрезерования асфальта

Ремонт подпорных стен на проезжей части ул.Адмирала Октябрьского начинают с фрезерования асфальта. К этим работам строители приступают 25 февраля, доложил накануне на аппаратном совещании в правительстве Севастополя замгубернатора Павел Иено.

— Демонтировали контактную линию, продолжаем работы по геологическим изысканиям, с завтрашнего дня планируем приступить к фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Устанавливаем на близлежащих зданиях геодезические метки для геотехнического контроля. После фрезерования приступим к переустройству инженерных коммуникаций и подготовке к мероприятиям по отсыпке щебенкой самой дороги и для устройства буронабивных свай, — отчитался П.Иено.

По его словам, транспортники всю неделю мониторили ситуацию на городской улично-дорожной сети и в общественном транспорте.

— Произвели очень тонкие настройки, откорректировали немножко работу 5-го маршрута, подкорректировали работу светофорных объектов, установили новый светофор на улице Льва Толстого, — продолжил П.Иено.

По его словам, никаких заторов в работе общественного и личного транспорта не наблюдается. В случае необходимости, чиновник обещал докладывать и оперативно вносить изменения.