Провели первый турнир по фигурному катанию

Это первые соревнования в Севастополе, проведение которых стало возможно после того, как в городе появилась современная, технически оснащенная ледовая арена.

Возможности нового катка в перспективе предполагают проведение соревнований и более высокого уровня, но в этот первый раз посоревноваться в Севастополе пригласили юных фигуристов из Симферополя и Ялты. Всего участниками соревнований стали более 50 человек, в том числе и юноши.

– В соревнованиях принимают участие спортсмены, начиная с категории «юный фигурист» и далее, с третьего юношеского разряда по первый спортивный, во всех группах, – рассказал старший тренер школы ЦСКА по фигурному катанию Муслюм Сеттаров.

Он сообщил, что по итогам выступления на этих соревнованиях спортсмены смогут получить спортивные разряды или повысить имеющиеся. Особо старший тренер отметил участие в нынешних соревнованиях спортсменов-любителей.

– Это девочки, которые недавно пришли заниматься фигурным катанием. Они приняли участие в турнире по программе «Пре-бронза», — пояснил М.Сеттаров.

Ясмина Бейтулаева уже имеет второй юношеский разряд, занимается фигурным катанием три года.

Девочка уже принимала участие в первенствах Симферополя и Республики Крым, где заняла третье место.

Валерия Шарапова в фигурном катании уже пять лет.

– Мои достижения — второй спортивный разряд, на соревнованиях в Симферополе я не раз занимала призовые места, прыгаю дупли (дупель – прыжок двойной аксель), – рассказала В.Шарапова, а на вопрос, на какое место рассчитывает, призналась, что на первое.

По словам тренера симферопольской команды Дарьи Поздняковой, на соревнования в Севастополь приехали девять крымских спортсменов, из которых двое имеют второй юношеский разряд, двое – первый юношеский, еще трое – вторые спортивные, плюс двое – третий спортивный.

– Мы очень рады, что в Севастополе появился полноценный каток. Лед хороший, организация тоже, нас все очень устраивает. Конечно, надеемся на победы! – поделилась Д.Позднякова.