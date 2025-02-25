На Приморском бульваре историческую кладку облицевали гранитом

Историческую стену у бывшего детского пляжа на Приморском бульваре при ремонте заделали серым полированным гранитом. Это возмутило севастопольского историка Степана Самошина. Он написал о случившемся в телеграм-канале «Архитектура Севастополя», назвав новый облик подпорной стены серостью и беззаконием, агрессивно противостоящим истории и красоте.

Для подтверждения своих слов С.Самошин привел фото стены после ремонта, вид которой вызывает у него ассоциации с подземным переходом или с общественным туалетом.

По мнению С.Самошина, подобное неуважение к Приморскому бульвару особенно недопустимо в год его 140 летия.

«С какой заботой его создавали 140 лет назад! Это был пейзажный парк, где все благоустройство будто «вырастало» из природной среды – стенки из местного камня, альпийские горки, изгибы дорожек. Реконструкция 2008 года начала стирать этот образ своей неуместной бетонной плиткой с геометрическим узором и непропорциональным фонтаном из серого полированного гранита», – напоминает историк», — пишет историк-краевед.

Он также не сомневается, что совсем не случайно прямо перед ремонтом часть территории бульвара лишили статуса ОКН (объект культурного наследия), тем самым нарушив федеральное законодательство, согласно которому «предметом охраны исторического поселения федерального значения Севастополь являются (в центральной части города) «бутовые подпорные стены, включая их месторасположение, пространственное и конструктивное решение, габариты, архитектурные характеристики, материал и характер обработки».

Заодно он напомнил, что подпорная стена под «пятачком» с солнечными часами была сложена именно из бутового камня. С 1885 по 2008 годы стена оставалась не оштукатуренной. В 2008-м ее оштукатурили и покрасили в белый цвет, такой она оставалась до ремонта 2024 года.

По информации краеведа, стена никогда не была облицована гранитом и то, что с ней сделали — прямое нарушение приказа Минкульта об историческом поселении.

«В проекте реконструкции набережной подпорная стена под солнечными часами называется ПСм11, а в экспертном заключении к проекту, в частности говорится, что «в отношении подпорных стен ПСм11-ПСм14 ремонтных работ проектом не предусмотрено», — настаивает С.Самошин.

Таким образом, остается неясным, на каком основании стену облицевали гранитом. Такой вопрос в формате обращения автор поста адресовал Севнаследию, Министерству культуры, губернатору Севастополя, а также городской прокуратуре.

Интересно, что главный инженер компании-подрядчика ООО «Севпроектмонтаж» Сергей Тимофеев в ходе ремонта набережной на вопрос «Севастопольской газеты», почему не сохраняют и не воссоздают историческую бутовую кладку, объяснил это ее плохим физическим состоянием, мол, сохранить и даже воссоздать стену не удалось.

— Этот участок также облицуют гранитными плитами. Так будет красивее, — аргументировал тогда строитель.

Как оказалось, его мнение разделяют не все севастопольцы.