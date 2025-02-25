Кошка, сброшенная со скалы в «Ласточкином гнезде», выжила

Кошку Мусю, которую 23 февраля неадекватный посетитель сбросил с обрыва архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, нашли живой после двухдневных поисков, сообщили ТАСС в музее.

«Кошка найдена живой. Волонтеры с моря на лодке обследовали территорию и нашли ее, она выплыла и забилась в расщелину», — сказала сотрудница музея.

«Сейчас главная задача — снять кошку со скалы, возможно, понадобиться помощь альпинистов», — прокомментировала новость мэр Ялты Янина Павленко.

Она поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных ялтинцев, «которые двое суток вели поиски и верили в чудо».

На место выехала дежурная смена ялтинского аварийно-спасательного отряда службы «Крымспас» из пяти человек с альпинистским снаряжением.

Справка

Высота скалы мыса Ай-Тодор, на которой построено «Ласточкино гнездо», составляет около 40 метров.