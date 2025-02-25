Где блины, тут и мы!

Масленица — один из самых долгожданных и веселых праздников в году. Он посвящен встрече весны и длится семь дней. В этом году на Масленичной неделе гуляем с 24 февраля по 2 марта.

Главные мероприятия со сжиганием чучела Зимы запланированы на воскресенье.

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Фестиваль «Масленица»

Встретить весну, поиграть в народные игры, насладиться вкусными угощениями приглашает ежегодный фестиваль «Масленица», который пройдет на территории ресторанного комплекса «Гастрономика» на Камышовом шоссе, 34 2 марта с 12.00 до 16.00. Вход по билетам.

В атмосферу веселья и задора всех погрузят выступления народных ансамблей. Маленьких и взрослых пригласят поучаствовать в увлекательных мастер-классах. Фуд-корт с кулинарными изысками порадует горячими мясными блюдами на огне, ароматными блинами с разными начинками и согревающими наливками. Кульминацией праздника станет сжигание чучела зимы и также розыгрыш подарков от организаторов.

В экопарке Лукоморье

В воскресенье, 2 марта в 12.00 на пр.Победы в экопарке «Лукоморье» вас ждут праздничный концерт коллективов города, традиционные конкурсы, мастер-класс по приготовлению розовых блинов от Николая Помогалова, ярмарка детских товаров от детской бизнес школы Balance. В 15.00 — сжигание чучела и пиротехническое шоу.

На хуторе Ильича

В селе Черноречье, в этно-усадьбе «Хутор Ильича» в садовом товариществе «Черногорье» (44.545885, 33.669324) гостей ждут 1 и 2 марта в 13.00. Запланированы:традиционные игры — перетягивание каната и бой подушками, задорные песни и хороводы под мелодичные переливы русской гармони, а также главный атрибут праздника — румяные и горячие блины. Завершится Масленица сжиганием чучела Зимы.

Мероприятие проводится на улице, одевайтесь теплее. В случае плохой погоды праздник могут перенести.

Участие платное по предварительной записи: +7 (978) 748-53-55.

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

Всю неделю в музее-заповеднике проходит экскурсия «Здравствуй, Масленица!» Экскурсоводы знакомят участников с историей древнего полиса. Программа продолжается в теплом шатре Сада миниатюр. Там участники должны отвечать на вопросы викторины «Весна идёт с блинами» и участвовать в народных играх и забавах.

В конце экскурсии проведут сладкий мастер-класс «Солнышко на тарелке».

Начало программы в 13.00 и 15.00. Для групп от 10 человек возможно проведение в другое удобное время. Продолжительность мероприятия — 90 мин. Возрастное ограничение — 7+.

Участие платное. Запись проводится по телефону: +7 (918) 071-90-90. При наличии заявки от школьных классов сопровождающих пустят бесплатно, в сборной группе (дети и взрослые) билеты приобретаются на каждого экскурсанта.

2 марта в 11.00 на площади у центрального входа в музей-заповедник начнется «Широкая Масленица в Херсонесе» — проводы зимы и встреча весны. В программе — мастер-классы для всей семьи, игры и забавы со скоморохами, представление от кукольного театра, ярмарка ремесленников. Всех ждут вкусные блины и горячий ароматный чай.

В Новом Херсонесе

В ресторане «Омега», «Таверна 988» и Византийском квартале всю неделю с 9.00 до 22.00 (вход до 21.00) для вас особенное масленичное меню — блины из трех видов муки: пшеничной, гречишной и овсяной. Начинки — от сладких до соленых, от постных до сытных: с медом и медовыми сотами, со сгущенкой и вареньем, с лососем слабого посола, с грибами и шпинатом, с творогом и сметаной, с говядиной.

В Байдарской долине

В селе Широкое 2 марта с 12.00 до 15.30 на гольф-поле «Али-Баир» устраивают силовые и блинные состязания. Также можно будет поучаствовать в ряженом хороводе, игровых и танцевальных конкурсах, пострелять в тире и покататься на лошадях, приобрести сувениры и предметы для интерьера на ярмарке мастеров. Здесь же развернется выставка старинных самоваров и патефонов, а на мастер-классах научат плести куклу-веснянку и собирать конструктор «Кубер». В рамках гуляний запланирован концерт ансамбля народной песни, интерактивное караоке, фуд-корт с билнами не только.

Участие в гуляниях платное. Организаторы советуют взять с собой стулья и теплые пледы.

На Бельбекской ярмарке

На поле Бельбекской Ярмарки в с.Соколиное, на пересечении улиц Титова и Ялтинская 2 марта в 13.00 провожают зиму. Посетителей ждут ярмарочные ряды со всевозможными блинами, оладьями, ватрушками, пирогами, медом и вареньем, самовары с чаем, глинтвейн, сбитень и кофе, детские мастер-классы, фольклорная музыка, хоровод.

Вход на ярмарку свободный.