Диспансеризацию ветеранов СВО провели за один день

Ветераны СВО и члены их семей за один день посетили основных врачей-специалистов: терапевта, отоларинголога, невролога, хирурга, уролога, окулиста, а также прошли лабораторные и диагностические исследования.

«Забота о здоровье — это не только лечение болезней, но и их профилактика. Регулярная диспансеризация помогает предотвратить развитие серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и другие. Особенно это важно для тех, кто помогает обеспечивать нашу безопасность. Это не первая акция, проводимая совместно с Фондом «Защитники Отечества», в которой мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наши защитники знали о состоянии своего здоровья все, ведь профилактика всегда обходится дешевле, чем лечение уже развившейся болезни», — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Дмитрий Гостев.

Состояние здоровья во вторую поликлинику Первой горбольницы пришли проверить четыре десятка человек.

Следующая диспансеризация для ветеранов СВО и членов их семей пройдет 22 марта. Для записи нужно обратиться к своему социальному координатору в фонде «Защитники Отечества», сообщили в департаменте здравоохранения.

Диспансеризация для всех граждан России проводится бесплатно и является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».