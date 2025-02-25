Бумажные схемы маршрутов общественного транспорта разместят на остановках

В ответ на жалобы пожилых севастопольцев на сложности с использованием QR-кодов для получения информации о маршрутах движении того или иного общественного транспорта, губернатор Михаил Развожаев поручил разместить на остановках и остановочных пунктах большие самоклеющиеся бумажные схемы.

В дополнение к тем, которые есть внутри автобусов и троллейбусов. Вопрос обсудили 24 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Заместитель губернатора Павел Иено пообещал выполнить поручение.

– Разместим на основных узлах и, соответственно, если будет необходимо, на остановках тоже, – отреагировал П.Иено.

Заодно глава города распорядился максимально информационно поддержать информационно временную схему движения общественного транспорта в соцсетях и в СМИ.