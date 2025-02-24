Спортсмены-инвалиды показали мастер-класс

Почти два десятка спортсменов, использующих для жизни протезы и ортезы, смогли проявить себя в пауэрлифтинге, преодолевая личные ограничения. Более половины участников соревнований — ветераны специальной военной операции.

К Дню Защитника Отечества в Севастопольском центре протезирования и ортопедии 22 февраля прошли дружеские соревнования по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями. В начале мероприятия прошли показательные выступления по этому паралимпийскому виду спорта. Мастер-класс по дисциплине «жим лежа» продемонстрировали профессиональные спортсмены из центра «Инваспорт».

Спортсменов пришли поддержать друзья и родственники, сотрудники центра протезирования, приглашенные гости из департамента труда и соцзащиты населения, фондов «Защитники Отечества» и социального страхования.

Все участники до того, как столкнулись с ампутацией конечностей, так или иначе тренировались или увлекались спортом. Сейчас им приходится учиться жить заново. Организаторы уверены, что такие соревнования помогут им быстрее пройти бытовую реабилитацию, приспособится к протезам, а конкурентная борьба повысит уверенность в себе.

— Все парни, которые сейчас проходят реабилитацию, могут приходить к нам в центр и работать вместе с нами на одних спортивных площадках. Наши спортсмены упорно тренируются и добиваются успехов. Они имеют разряды, входят в сборную Севастополя по пауэрлифтингу и выезжают на всероссийские соревнования, — рассказал тренер-преподаватель центра «Инваспорт» Александр Попов.

Он считает, что участие в соревнованиях является важным шагом на пути к полноценной жизни и отличной возможностью обрести новых друзей и единомышленников. По словам тренера, после соревнований некоторые из участников, несмотря на серьезные ранения, уже решили вернутся в спорт и продолжить занятия.

Организаторами спортивного праздника выступили Центр протезирования и ортопедии, а также Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора». Победителям и призерам вручили медали, грамоты и ценные подарки.