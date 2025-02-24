С мазутом в море еще не всё ясно

О предварительной оценке экологической ситуации в прибрежной акватории Крымского полуострова после аварии с танкерами «Севастопольская газета» говорила с сотрудницей Института природно-технических систем, кандидатом географических наук Ириной Агарковой-Лях.

Она считает, что к настоящему моменту еще не до конца понятны все физические и химические свойства мазута (плотность, удельный вес, содержание опасных соединений и веществ и др.) и особенности его поведения в морской воде (перемещение, взвешивание в толще, оседание) в зависимости от температуры, солености и гидродинамических свойств последней. Поэтому размышления на тему экологических последствий загрязнения им Черного моря носят предварительный характер. Тем не менее, они позволяют охватить широкий и очевидный круг последствий загрязнения для черноморских биоценозов, которые можно разделить на две основные группы: для берегов (пляжей) и акваторий.

— Какие последствия для пляжей мы наблюдаем сегодня?

— Уже понятно, что попавший на берег мазут по-разному себя ведет на пляжах различного размерного состава. Мазут сосредотачивается на поверхности крупных по размеру обломков: скалах, валунах и т.д., которые требуют точечного очищения. Попав на песчаные пляжи, мазут проходит через его толщу и проникает в нижележащие слои, накапливаясь и выступая источником длительного загрязнения. Загрязнение мазутом пляжей приведет к нарушению и уничтожению биоценозов черноморской псевдолиторали — прибойной полосы берега.

Основной способ борьбы с мазутным загрязнением пляжей — изъятие загрязненного пляжного материала. Но это нарушает баланс вещества в береговой зоне и уничтожает сложившиеся здесь биоценозы. Кроме того, дефицит обломочного материала на пляжах приведет к активизации процессов размыва пляжей и отступлению морских берегов. Их скорость и роль особенно значительны в холодный период года, когда возрастает штормовая активность.

— А какие последствия для прибрежных акваторий?

— Прибрежная акватория является самой продуктивной частью моря. Прибрежье — это «ясли» для множества организмов, которые проходят здесь стадии от появления на свет до взросления. В процессе питания будут заражены морские обитатели от стадии мальков до молоди, что приведет к их мутациям и гибели, и в конечном итоге сокращению продуктивности моря. Накопленный продуцентами мазут будет передаваться по пищевой цепи от планктона к нектону и бентосным организмам.

Нахождение в толще воды мазута снизит прозрачность морской воды и изменит ее химические свойства. Оседание мазута на дно и смешивание в процессе волновой переработки с донными отложениями вызовет загрязнение и гибель донных биоценозов. В итоге, пострадают бентосные обитатели: ракообразные, макрофиты, моллюски и др. Все представители экосистемы ощутят на себе итоги загрязнения и изменения экологических условий обитания.

— А как же бактерии, разрушающие нефтяную пленку на дне?

— Загрязнение будет частично перерабатываться бактериальной пленкой, но не так быстро.

В настоящее время повышенная штормовая активность способствует интенсивному выносу и сосредоточению мазута в прибрежной акватории и на пляжах. В этих условиях важны оперативные мониторинг загрязнений и их ликвидация. На мелкообломочных пляжах, не способных задерживать мазут, следует более тщательно вести мониторинг загрязнения.

Изъятие с пляжей обломочного материала обостряет проблему его дефицита в береговой зоне и имеет последствием активизацию сокращения пляжей и отступления берегов. Возможные варианты разрешения этого вопроса заключаются в отсыпке пляжей материалом близким по гранулометрическому составу к природному (или более крупным галечным материалом) и разработке механизма очищения пляжевых наносов непосредственно на месте его загрязнения, без изъятия из береговой зоны.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.

Справка

Биоценоз — сообщество организмов, исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство (определенный участок суши или акватории), связанных между собой, а также окружающей их средой.