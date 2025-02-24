На проспекте Победы упал беспилотник

Дежурными силами РЭБ военные подавили беспилотный летательный аппарат, он упал в районе проспекта Победы в Севастополе.

БПЛА был без боевого заряда. По предварительной версии — это разведывательный беспилотник, который спустился на парашюте. Его обнаружение было затруднено, но сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы, сообщил в соцсети губернатор города Михаил Развожаев.

По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома на пр. Победы. Никто из людей не пострадал. На месте падения беспилотника работают спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, 24 февраля в период с 20.00 до 20.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря.