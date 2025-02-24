На очищенный грунт нужны подтверждающие документы

Очищенный от мазута грунт по решению городского правительства будут передавать дорожникам для использования в работе после получения подтверждающих документов.

Вопрос о сроках передачи рассмотрен 24 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, очищенный от мазута грунт еще должен пройти сортировочные мероприятия, и не только.

– Мы должны передавать только очищенное сырье, ни в коем случае не загрязненное мазутом. Для этого необходимо получить соответствующие подтверждающие документы. Поэтому передавать будем, но вероятнее всего, не на этой неделе, а чуть позже, – сказала Ю.Гаврилова.

Она сообщила, что с коллегами из надзорных ведомств уже проговорили, как это будет делаться.

На том же совещании директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский доложил, что всего с 14 января из прибрежной зоны Севастополя собрали и вывезли 735 тонн загрязненного мазутом грунта.