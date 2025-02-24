Мошенники предлагают пересчитать пенсию и пугают приостановкой выплат

Отделение СФР по Севастополю призывает жителей города быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Севастопольцам поступают телефонные звонки и сообщения от якобы сотрудников Социального фонда с предложениями пересчитать пенсию, записаться на прием, получить срочную выплату. Главная цель звонков — завладеть персональными данными, чтобы потом выманить деньги.

Мошенники предлагают «юридическую» помощь в перерасчете пособий, сообщают, что не хватает стажа или пугают приостановкой выплат, просят сверить персональные данные для начисления. В разговоре и переписке они используют все приемы психологического воздействия — от доверительных советов до угроз.

Если с вами связались «сотрудники» Социального (Пенсионного) фонда, попросили выслать фото личных документов, перейти на сайт госуслуг для подачи заявлений или продиктовать код из СМС, пароль от личного кабинета для записи на прием либо уточнить номер банковской карты и ее ПИН-код — немедленно прекратите общение!

Отделение Социального фонда России по Севастополю рекомендует запомнить три простых правила:

— сотрудники не запрашивают по телефону никакие персональные данные;

— все услуги СФР предоставляются в клиентских службах или на портале госуслуг бесплатно;

— получить персональную консультацию или записаться на прием можно по телефону единого-контакт центра — 8 800-100-00-01 (если звонить с городского номера, первую 8 нужно заменить на 0).

Информация о мерах государственной поддержки доступна на сайте СФР, а также в официальных аккаунтах Отделения СФР по Севастополю ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.