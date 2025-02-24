Энергоснабжение Фиолента хотят решать системно

Такова перспективная задача городских властей, пути решения которой рассмотрели 24 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Задействовали 10 резервных дизель-генераторов

Первый заместитель губернатора Алексей Парики доложил об уже принятых мерах: ввели режим повышенной готовности субъектов электроснабжения, территориальные сетевые организации утвердили графики временного ограничения электроснабжения потребителей, организована система оповещения потребителей на официальных сайтах органов власти и территориальных сетевых организаций.

Он также сказал, что дополнительно задействованы 10 резервных источников питания суммарной мощностью более 6 мегаватт.

— Мы как раз сейчас вышли на пик. Этого хватает, чтобы не отключать потребителей от электроэнергии, напрямую запитывать с трансформаторных подстанций. Переключение трансформаторных подстанций на дизель-генераторные установки производится в период пиковых нагрузок, утром и вечером, согласно утвержденного графика, — объяснил А.Парикин.

Внутренние сети не выдерживают

— Жалобы все равно продолжаются, но теперь из-за внутренней ситуации, — отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев.

Как выяснилось, в настоящее время электрическая мощность для обеспечения жителей СНТ достаточна, зато стали возникать проблемы в сетях, находящихся внутри садовых товариществ.

— Председателям СНТ необходимо предусмотреть в своих программах расходы на проведение ремонтных работ, — поддержал губернатора А.Парикин.

По его словам, сейчас некоторые СНТ ввели свои графики отключений в связи с тем, что линии, которые находятся в их ведении, не выдерживают нагрузки. Так, в одном из СНТ выгорел распределительный шит. Устраняли аварийную ситуацию силами 102-ПЭС МО РФ.

— Также организовали заправку три раза в сутки всех дизель-генераторных установок, задействованы все силы и средства территориальных сетевых организаций, разработали комплексный план с перспективой развития электросетевого хозяйства Севастополя, — продолжил А.Парикин.

Установят умные счетчики

Первый замгуберантора, перечислив принятые краткосрочные меры, перешел к запланированным на обозримое будущее мероприятиям. Среди них, планомерная замена электропитающих устройств на интеллектуальные приборы учета, что необходимо для исключения превышения допустимых значений.

— 102 ПЭС теперь будет закупать и устанавливать «умные» счетчики, чтобы не было превышения допустимых нагрузок по мощности. Счетчики ставятся на вход в СНТ. В случае необходимости превысить мощность, это соответствующим образом оформляется, — пояснил первый замгубернатора.

Он также доложил о продолжающейся работе по проведению замеров минимальных и максимальных потреблений электроэнергии на жилых объектах Фиолента. В состав специальной комиссии вошли представители Севприроднадзора, 102 ПЭС, ГБУ «Горсвет» и горхоза.

Как прозвучало на заседании, 102 ПЭС на 2025 год в рамках улучшения качества электроснабжения Фиолента запланировало реконструкцию пяти кабельных линий и одного КТП. Кроме того, на базе Севтехнадзора проводится разъяснительная работа с председателями СНТ по обеспечению надежного электроснабжения и нормативной эксплуатации электросетей в границах садовых товариществ.

Долгосрочные планы

К ним отнесено строительство трансформаторной подстанции 110/6 на Фиоленте и двухкилометровой воздушной кабельной линии. Со срок ввода — 2028-2030 годы.

— В настоящее время реализацию мероприятий планируется перенести на более ранний срок: проектирование — в 2025-м, окончание строительства — в 2027-м. Также в 2027 году запланировано строительство распределительного центра силами Севэнерго на базе подстанции №7, — перечислил А.Парикин.

В 2026 году в Севастополе предусматривается строительство двух разгрузочных КТП в районе Юхариной балки, которые улучшат пропускную способность в районе Фиолента.

В долгосрочные планы также входит строительство кольцевого газопровода. В ближайшее время город должен получить проект, чтобы начать его достраивать.