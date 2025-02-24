Даны поручения по дальнейшему развитию Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству РФ и региональным властям по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя от 14 января 2025 года.

Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Госпрограмма продлевается

Поручено обеспечить продление до 2030 года госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» с финансированием из федерального бюджета не менее 110 млрд рублей ежегодно. При этом в процессе реализации программы необходимо рассмотреть возможность увеличения объема выделяемых средств.

Льготы участникам СЭЗ

Необходимо представить предложения по определению источников дополнительного финансирования мероприятий, направленных на реализацию механизма льготного кредитования участников свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым и Севастополя.

Железнодорожное сообщение

Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крымского полуострова с центральной частью России через территории новых субъектов Российской Федерации, принимая во внимание планируемое развитие его портовой инфраструктуры.

По оценкам президента российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, на организацию железнодорожного сообщения между Крымом и центральной частью РФ через новые регионы потребует восстановление некоторых участков и строительства нескольких соединительных веток, стоимость проекта может составить 90-160 миллиардов рублей.

Четыре полосы вокруг Азовского моря

Поручено рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автодорог вокруг Азовского моря и их расширение до четырех полос движения. Протяженность всего автомобильного Азовского кольца составит порядка 1,4 тысяч километров. Маршрут будет состоять из уже строящихся и открытых участков дорог. Он объединит южные города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Ейск и Азов. В маршрут войдут участки федеральных трасс М-4 «Дон», А-291 «Таврида», Р-280 «Новороссия», Крымский мост. Изучить такую возможность необходимо до 1 февраля 2026 года.

Берегоукрепление

До 1 июля поручено представить предложения по формированию программы восстановления берегоукрепительных сооружений и определить источники финансирования.

Жилищное строительство

До 31 марта необходимо разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального.

Участие в нацпроектах и контроль

До 25 декабря поручено обеспечить участие Крыма и Севастополя в национальных проектах, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих регионов среднероссийских показателей для таких проектов. Кроме этого необходимо обеспечить казначейское сопровождение госпрограммы: расширенное — по госконтрактам стоимостью более трех млрд рублей, базовое – по контрактам, заключенным до 2020 года.

Совещание 14 января было посвящено реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Госпрограмма была утверждена осенью 2014 года и изначально рассчитывалась на период до 2020 года, позже ее продлили до 2027 года. В ходе совещания было предложено продлить действие программы до 2030 года с учетом задач нацпроектов и реализации национальных целей в этот же период.