Аэропорты центра и юга РФ к открытию пока не готовят

Информация о срочной подготовке к открытию аэропортов центра и юга России не соответствует действительности, заявили в Росавиации.

«Распространяемая в медиа информация о „срочной подготовке к открытию“ временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, «сборе заявок на полеты» в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком», — цитирует сообщение федерального агентства ТАСС.

В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно.

С 24 февраля 2022 года РФ закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. С мая 2024 года только аэропорт Элисты возобновил прием и отправку рейсов.