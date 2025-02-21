Все фронтовики Великой Отечественной войны должны стать почетными гражданами

Президент России Владимир Путин 15 января в ходе заседания оргкомитета «Победа», где обсуждалась подготовка празднования 80-летия Великой Победы, поддержал предложение Минобороны наделить всех фронтовиков Великой Отечественной войны званиями почетных граждан своего субъекта РФ, города или муниципального образования.

«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетного гражданина региона, города или муниципалитета», — сказал Президент.

Он обратил внимание на то, что многие фронтовики уже имеют этот статус. «Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», — подчеркнул В.Путин.

Также главой государства было указано, что «необходимо тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времён войны, обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей».

По сведениям Минобороны, сейчас в России около семи тысяч фронтовиков. В Севастополе есть данные лишь на 1 апреля 2024 года: на учете в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя состояло 48 фронтовиков. Всего же на учете был 1151 ветеран Великой Отечественной войны. Из них — шесть инвалидов ВОВ, 754 жителя осажденного Севастополя, 73 жителя блокадного Ленинграда, один житель осажденного Сталинграда, а также 269 человек, работавших в годы ВОВ в тылу.