Утверждены квоты на целевое обучение в вузах

Квоты на прием в 2025 году сформированы по 838 направлениям. По 77 из них число целевых мест увеличено по сравнению с предыдущим годом.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2025 год.

На предстоящий учебный год регионы заявили о потребности по 12 новым направлениям подготовки. Среди них — «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Наносистемы и наноматериалы», «Технология изделий легкой промышленности», «Конструирование изделий легкой промышленности», «Регионоведение России».

Значительная доля под целевое обучение выделена для будущих специалистов в области проектирования авиационных и ракетных двигателей, эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов. Это 70% бюджетных мест в специалитете.

В бакалавриате больше половины бюджетных мест достанется целевикам, которые будут обучаться по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 45% — по специальности «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», 40% — по специальностям «Авиастроение», «Двигатели летательных аппаратов», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура».

По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест осталась на уровне 35%. Это связано с необходимостью увеличения числа молодых исследователей.

По медицинским специальностям большинство бюджетных мест останутся целевыми, чтобы обеспечить больницы и поликлиники новыми кадрами. Так, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» (специалитет) их доля составит 70 и 75% соответственно, а по самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. В числе таких направлений: «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Клиническая лабораторная диагностика», «Детская хирургия», «Торакальная хирургия», «Гастроэнтерология», «Кардиология», «Неврология», «Ревматология», «Нейрохирургия», «Радиотерапия», «Травматология и ортопедия».

Всего на целевое обучение в российских вузах будет выделено около 145 тысяч мест.