Расскажут о развитии экскурсионного дела в Херсонесе

В Византийском зале музея-заповедника «Херсонес Таврический» 20 февраля открылась выставка «Проводник в прошлое», посвященная Всемирному дню экскурсовода. Тема экспозиции — история экскурсионного дела в Херсонесе.

Профессия экскурсовода была востребована в разные исторические эпохи, поскольку помогала людям приобщиться к восприятию давно ушедших эпох. Экскурсовод – это проводник в мире научной информации, переводящий ее на понятный простым обывателям язык, умеющий рассказать о сложных археологических идеях интересно и доступно. Нынешняя выставка посвящена экскурсоводам, работавшим в Херсонесе в разные исторические периоды.

Вниманию посетителей представлены уникальные экспонаты, например, реконструкция экспозиции 1925 года. Или, скажем, средневековая арка, которую сегодняшние сотрудники Херсонеса шутливо называют порталом в прошлое. Речь идет о фрагменте так называемой «самоговорящей» экспозиции К.Э.Гриневича. Частью выставки являются архивные фотографии, предметы из музейных фондов.

Посетителей наверняка не оставит равнодушными информация о посещении Херсонеса императором Николаем II, его супругой Александрой Федоровной и дочерьми Ольгой, Марией и Татьяной. В Херсонесе также бывали писатели Антон Чехов и Максим Горький.

Выставка «Проводник в прошлое» работает в малом зале Византийской экспозиции до 9 марта: со вторника по воскресенье — с 9.00 до 18.00, в понедельник — с 9.00 до 13.00.