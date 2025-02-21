Пять проблем диспансеризации

Более двух тысяч обращений о несовершенстве народного медицинского осмотра поступило на «Прямую линию» с Президентом РФ. С многочисленными жалобами разбирался Народный фронт.

На совещании Президента с Правительством РФ руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов озвучил основные проблемы прохождения диспансеризации. Было выделено пять серьезных недоработок, которые благое дело превращают в богадельню.

Первое, это отсутствие возможности пройти диспансеризацию за один день, а также сложности с записью на приемы.

Так, по словам М.Кузнецова, 14% граждан не приходят на диспансеризацию, потому что на это требуется несколько дней. Он также привел пример с прямой линии: женщине пришло напоминание о прохождении диспансеризации. Она на медосмотр взяла недельный отпуск. На прием к терапевту пришла 6 ноября, 7 ноября сдала анализы, на ЭКГ ее записали на 11, кардиограмму отдали на руки, сообщив, что расшифровать ее некому, к гинекологу записали на 25, на УЗИ по показаниям — на 16 декабря.

Второе — жалобы на формальный характер диспансеризации. На прямую линию Президента по этому вопросу пришло порядка 700 обращений! Люди жалуются на невозможность сдать расширенный анализ крови — особенно онко-маркеров или положенных в рамках исследований тестов по флюорографии, ЭГК. В настоящее время 13,6% граждан не проходят диспансеризацию и плановые осмотры так как, по их мнению, они не включают необходимых исследований.

Третье — формальная обратная связь от медучреждений (врачей) или ее отсутствие. В сообщениях на «Прямую линию» зафиксировано много жалоб на нехватку какой-либо обратной связи или рекомендаций по результатам диспансеризации. Действительно, зачастую нужно снова записаться к терапевту, чтобы услышать, что ты здоров. Значит, снова нужно отпрашиваться с работы или брать отгул.

Четвертое — 25% граждан говорят, что работодатели отказывают им в законном выходном дне для прохождения диспансеризации. 35% даже не просят об этом, потому что не верят, что его дадут.

Пятое — это приписки. Плановые показатели, которые доводятся до учреждения здравоохранения, часто выполнить невозможно. Проблему подтверждают и руководители здравоохранения, и врачи, и пациенты.

Завышая показатели, врачи нарушают законодательство: они формально отмечают человека, который не пришел, и получают деньги по ОМС, что вызывают изумление у граждан, которые вдруг узнают о своей мнимой диспансеризации.

По результатам проведенной работы Народный фронт внес предложения по исправлению сложившейся ситуации, которые уже реализуются. Договорились, вернуться к данной проблеме через полгода.