Крупнейший пивобезалкогольный комбинат Крыма национализируют

Решение о национализации «Пивобезалкогольного комбината «Крым» (АО «ПБКК») в Симферополе было принято, когда выяснилось, что его собственники выделяют деньги для финансирования ВСУ.

«Долгая работа антитеррористической комиссии показала, что собственники прячутся за границей и самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ (...) Предприятие крупное, для нас очень значимое, хотим, чтобы этот актив и дальше работал на благо нашей республики», — сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

«Пивобезалкогольный комбинат «Крым» является владельцем ООО «Сакские минеральные воды», которое также готовится к национализации. В 2023 году чистая прибыль АО «ПБКК» составляла 898,6 млн рублей, выручка — 4,7 млрд рублей. С 24 октября 2024 года на обоих предприятиях введены временные администрации.

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В связи с резонансом, возникшим после новости о национализации комбината, его временная администрация обратилась к крымчанам, сообщив, что на данный момент собственником предприятия является Республика Крым и любые возможности участия бывших собственников в управлении компании пресечены.

Предприятие принимает активное участие в благотворительной деятельности на благо крымчан — финансирует сотни объектов инфраструктуры и благоустройства. За счет средств комбината производится обустройство детских площадок, дворовых территорий, строительство модульных спортивных залов, объектов культуры.

«Коллектив предприятия, временная администрация были и остаются привержены главной цели — производству продукции высочайшего качества. И, конечно же, как и все крымчане, как и все наши соотечественники — мы поддерживаем наших воинов-защитников. Уверены в нашей Победе, в дальнейшем процветании нашей сильной Великой страны, продолжим работать на экономическую стабильность Российского Крыма — каждый на своем месте», — сказано в обращении АО «ПБКК».

Крымская национализация

Госсовет Крыма 18 октября 2022 года принял закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. В 2022-2024 годах в перечень такого имущества вошло порядка 3,5 тысячи объектов. В целом реализация национализированного имущества принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей, средства направили на строительство и ремонт объектов соцкультбыта.