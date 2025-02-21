Корму танкера пилят, мазут с пляжей убирают

Состоялось еженедельное заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе из-за крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Было доложено, что работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239» выполнены на 50%, более 350 т металла сдано на переработку. По плану работы должны быть завершены до 31 марта.

Работы по очистке суши ведутся на всех участках побережья.

На всех пляжных территориях Краснодарского края лабораториями Роспотребнадзора ведется анализ проб грунта и песка. До 1 марта будет проведена предварительная оценка соответствия пострадавших пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. Решения об их открытии и формате летнего туристического сезона будут приниматься только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора.

Всего с начала работ очищено порядка 370 километров берега; собрано более 148 тысяч тонн загрязненного песка и грунта; вывезено на площадки временного хранения больше 108 тысяч тонн; просеяно вибрационной установкой свыше 35,2 тысяч тонн.

К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера ГИМС МЧС России. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.

Специалистами уже совершено 825 спусков. Собрано 1 160 мешков с нефтесодержащими отходами. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 1 445 кв.м дна акватории.

В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега, собрано более 146 тысяч тонн загрязнений.

В Крыму обследуют 525,4 километра берега. Очищено 222 километра берега. Всего собрано более 722 тонн загрязненного песка и грунта.

В Севастополе обследуют 165 километров берега. На одном участке зафиксированы случаи точечных выбросов мазута. Собрано и вывезено более 680 тонн загрязнений.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.