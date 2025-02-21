Командующий Черноморским флотом теперь адмирал

«Присвоить воинское звание военнослужащим ВС РФ <...> адмирала <...> Пинчуку Сергею Михайловичу», — говорится в документе.

С.Пинчук был назначен командующим Черноморским флотом Российской Федерации 2 апреля 2024 года.

Он родился в 1971 году в Севастополе. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище в 1988 году, после чего поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова в Севастополе.

Офицерскую службу начал в должности командира зенитно-ракетной батареи БЧ-2 эскадренного миноносца «Настойчивый». В 1999 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. В 2004 году — Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова. Проходил службу на должностях командира эскадренного миноносца «Настойчивый», начальника штаба соединения надводных кораблей Балтийского флота. С 20 сентября 2016 года — май 2021 года командующий Каспийской флотилией. 18 февраля 2021 года ему присвоено воинское звание вице-адмирал.