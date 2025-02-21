Командующий Черноморским флотом теперь адмирал
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить воинское звание военнослужащим ВС РФ <...> адмирала <...> Пинчуку Сергею Михайловичу», — говорится в документе.
С.Пинчук был назначен командующим Черноморским флотом Российской Федерации 2 апреля 2024 года.
Он родился в 1971 году в Севастополе. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище в 1988 году, после чего поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова в Севастополе.
Офицерскую службу начал в должности командира зенитно-ракетной батареи БЧ-2 эскадренного миноносца «Настойчивый». В 1999 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. В 2004 году — Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова. Проходил службу на должностях командира эскадренного миноносца «Настойчивый», начальника штаба соединения надводных кораблей Балтийского флота. С 20 сентября 2016 года — май 2021 года командующий Каспийской флотилией. 18 февраля 2021 года ему присвоено воинское звание вице-адмирал.