Интернет-магазин оказался липовым

Предварительно установлено, что имеющий опыт интернет-продаж 32-летний житель Сочи создал и администрировал телеграм-канал, на котором размещал объявления о продаже компьютерной и бытовой техники, утверждая, что является официальным представителем китайского производителя электроники.

В августе прошлого года 34-летний житель Севастополя заинтересовался предложениями и после обсуждения в переписке всех деталей перечислил сочинцу 734 тысячи рублей для приобретения ноутбуков, смартфонов и других устройств. Спустя полгода продавец так и не выполнил своих договорных обязательств. Обманутый покупатель обратился в полицию.

Севастопольские оперативники отправились в служебную командировку в Сочи и при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали подозреваемого. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант взят под стражу.

Прокуратура Севастополя контролирует ход следствия. В настоящее время проверяется причастность сочинца к совершению аналогичных преступлений в отношении еще нескольких человек, проживающих в других регионах России.