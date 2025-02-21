Футбольному клубу «Севастополь» нашли генерального спонсора

О спонсорстве руководителя банка попросил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Благодарю Андрея Леонидовича Костина за то, что поддержал мою просьбу о поддержке ФК «Севастополь», и банк стал генеральным спонсором нашей команды. Андрей Леонидович всегда очень чутко относится к запросам региона и готов вкладываться в будущее севастопольского спорта», — написал губернатор в соцсетях.

Партнерство предполагает не только укрепление финансовой базы футбольного клуба, включая расходы на участие в чемпионатах и закупку необходимого оборудования и инвентаря, но и поиск возможностей для его развития и новых спортивных результатов.

«Напомню, что футбольный клуб «Севастополь» — победитель четырех сезонов Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Команда успешно выступает в LEON-Первенстве России среди команд Второй лиги Дивизиона Б», — добавил М.Развожаев.