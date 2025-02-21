Есть шанс войти в состав Общественного совета при Севприроднадзоре

До 25 февраля можно подать заявку на вхождение в Общественный совет при Севприроднадзоре. Подать заявки можно в течение оставшихся четырех дней, до 25 февраля.

В задачи Общественного совета при Севприроднадзоре входит обеспечение взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, выработка предложений по реализации государственной политики в области охраны окружающей среды, участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Севприроднадзора, имеющих общественную значимость, участие в работе аттестационных и конкурсных комиссий Севприроднадзора в порядке, установленном приказом Севприроднадзора.