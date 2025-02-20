В День защитника Отечества приглашают на разговор о патриотизме и вдохновении

Поговорить о роли патриотизма в искусстве севастопольцев приглашают в 23 февраля в Художественный музей им.Крошицкого. Патриотическая тема станет главной на творческой встрече с художником Сергеем Берловым.

Встреча состоится в обновленном здании музея на пр.Нахимова, 9. Там же с 7 февраля проходит персональная выставка С.Берлова под названием «Отечества славные сыны», также приуроченная к Дню защитника Отечества. Впечатления от картин и станут поводом к беседе.

Всего на выставке представлены около 50 живописных и графических работ, которые разместили в залах первого и цокольного этажей. Картины написаны в разные периоды творчества художника и в разных жанрах — от пейзажей до батальных сцен периода Крымской и Великой Отечественной войны. Особое место на выставке занимают портреты военнослужащих: бывших и ныне действующих, с акцентом на героизм и силу духа.

На некоторых полотнах запечатлены батальные сцены, участие в которых принимали замечательные русские флотоводцы и военачальники. Эти картины — еще одно напоминание о героическом прошлом Севастополя.

И, конечно, никого не оставят равнодушными пейзажи, в том числе городские, с изображением столь дорогих сердцу каждого севастопольца исторических зданиях и уголков природы.

В качестве художественного оформления мероприятия и в рамках предложенного разговора на встрече выступят артисты театральной студии «Игра». Театральное искусство этого коллектива станет еще одним поводом поговорить о вдохновении и роли искусства в жизни каждого человека и патриота.

Заслуженный деятель искусств города Севастополя С.Берлов ведет активную творческую и общественную деятельность, являясь членом Творческого союза батальной и морской живописи им.А.П.Боголюбова, членом Всероссийского международного союза педагогов-художников, сопредседателем Севастопольского отделения Общероссийского общественного движения «Культурный фронт России», председателем СРОО «Творческий союз художников Севастополя», членом «Творческого Союза Художников России». Он также автор и участник патриотического проекта «Опаленные войной», за создание которого награжден благодарностью директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.

Итак, встреча состоится 23 февраля в 10.00, а выставку можно посетить до 28 февраля с 10.00 до 17.00 каждый день, кроме понедельника и четверга. Вход свободный.