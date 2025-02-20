Продавали сим-карты с фиктивными данными владельцев

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с Бюро специальных технических мероприятий МВД России пресекли противоправную деятельность представителей дилера сим-карт операторов связи, связанной с неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Установлено, что группа лиц продавала сим-карты мобильной связи с указанием фиктивных сведений о владельцах, а также подключенных им услугах связи в биллинговые системы. Всего с 2023 по 2024 годы выявлено более тысячи фактов умышленного внесения недостоверных сведений в биллинг.

Регистрация сим-карт на недостоверные данные позволяла их владельцам создавать фейковые аккаунты и использовать их в противоправной деятельности.

Следственными органами в отношении дилера и его сотрудников возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Биллинг — это информация о том, как абонент использовал услуги связи: с кем связывался и где находился в конкретный промежуток времени. При этом геопозиция носит условный характер. Оператор не отслеживает, в какой именно точке находится абонент, а фиксирует его соединение с базовыми станциями.