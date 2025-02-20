С 1 марта 2025 года вступает в силу разработанный Росреестром закон, направленный на повышение эффективности использования земельных участков и объектов недвижимости.

Законом предусмотрены механизмы, стимулирующие оформление земельных участков, зданий и сооружений гражданами и юридическими лицами.

Существующий в настоящее время порядок эксплуатации зданий и сооружений не обязывает их ставить на государственный кадастровый учет и осуществлять регистрацию прав. При этом, по оценкам Росреестра, на территории каждого субъекта есть огромное количество индивидуальных жилых домов, не зарегистрированных в установленном порядке, а меры, обязывающие обеспечить их оформление, законодательством не предусмотрены.

Законом вводится принцип «построил — оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Граждане смогут это сделать в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на бытовую недвижимость: например, в рамках «дачной амнистии».

Если объект построен застройщиком с привлечением средств участников долевого строительства, то он будет представлять в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место, что избавит граждан от лишних временных и трудовых затрат. Документы будут подаваться в электронном виде без затрат граждан на изготовление электронной цифровой подписи.

Также законом определяется, что эксплуатация зданий и сооружений должна осуществляться с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. Необходимо исключить случаи, когда на земельных участках, предназначенных, например, для индивидуального жилищного строительства, открываются автомойки и гостиницы. Это противоречит правовому режиму земли и доставляет дополнительные неудобства соседям.

Кроме того, для собственников зданий и сооружений предусматривается обязательное оформление права собственности или аренды земельных участков, на которых эти здания и сооружения расположены. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Еще одно нововведение, которое касается юридических лиц, призвано оптимизировать и упростить их взаимодействие с Росреестром. В частности, теперь подавать заявления о государственном кадастровом учете и регистрации прав они смогут только в электронной форме. Это избавит от необходимости оформления документов на бумажном носителе и ускорит процесс получения государственных услуг в сфере недвижимости.

Также в законе предусмотрено правило, согласно которому для проведения сделки в отношении земельного участка или расположенных на нем здания, сооружения или объекта незавершенного строительства его границы должны содержаться в Едином государственном реестра недвижимости.

Отсутствие у земельного участка точных границ зачастую приводит к большим проблемам при его использовании. Так, к примеру, человек может купить земельный участок, а потом при установлении границ может выяснится, что имеется давний спор с соседом по общей границе. Таким образом, закон защитит новых правообладателей земельных участков от возможных проблем с определением фактического местоположения их границ.

По словам руководителя Управления Росреестра по РК и Севастополю Олеси Калинкиной, закон обеспечивает гарантии прав новых правообладателей земельных участков, защищает их от возможных проблем с определением границ и от несанкционированного занятия чужих участков. Собственникам земельных участков, не прошедших межевание, рекомендуется установить границы своего участка, поскольку отсутствие в ЕГРН сведений о границах участка затрудняет точное определение его местоположения и площади.