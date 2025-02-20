Пить не бросил, но пересел с автомобиля на велосипед

Железнодорожным районным судом Симферополя вынесен приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который в августе 2024 года после употребления алкоголя сел на электровелосипед, но далеко не уехал.

«Передвигаясь вблизи многоквартирных домов, мужчина был остановлен должностными лицами ДПС,. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от прохождения которого он отказался. Проведенная экспертиза подтвердила, что электровелосипед, на котором передвигался мужчина, является механическим транспортным средством. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на три года. Отбывать наказание он отправится в колонию-поселение», — сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Приговор в законную силу еще не вступил.