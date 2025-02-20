Объявлено штормовое предупреждение

В Крыму ожидается сильный ветер и снегопад.

По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 21 февраля прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, а 22 и 23 февраля в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с.

Ожидается снег, местами сильный. На дорогах — гололедица.

Температура воздуха ночью -13°...-8°С, на южном и восточном побережье -7...-3°С, в горах — -16°...-14°С; днем -4...+1°С, в горах -11°...-6°С.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, предупреждает крымское МЧС.

В Севастополе — ветер тише, температура выше и без осадков. 21 февраля — ветер северо-восточный до 15-20м/с, температура воздуха ночью -7°...-5°С, днем 0...-2°С. 22 февраля — ветер северо-восточный 15-20м/с, температура воздуха ночью -8°...-5°С, днем -3°...-1°С. 23 февраля — ветер северо-восточный 10-15м/с, температура воздуха ночью -8°...-6°С, днем -2°...0°С.