На Госуслугах можно будет проверить оформленные на вас сим-карты

На портале госуслуг 1 апреля откроется сервис, с помощью которого можно будет проверить все оформленные на человека сим-карты, сообщил ТАСС глава Минцифры Максут Шадаев.

«Первого апреля мы запускаем сервис на Госуслугах. Каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договора», — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Министр пояснил, что есть предположения, что у россиян есть договора, которые на них оформлены, но о которых они не знают, а этими сим-картами пользуются мошенники.

Ограничение количества сим-карт

С 1 января 2025 года России ужесточен порядок покупки сим-карт российских операторов связи иностранцами. Эта мера направлена на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами. Для российских граждан положения закона вступают в действие с 1 апреля.

Так, иностранцы теперь могут заключить договор связи только очно в салоне связи, один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные.

Россияне смогут иметь не более 20 мобильных номеров.