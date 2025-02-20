Мужчину будут судить за истязания пасынка

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего севастопольца. Он обвиняется в истязании ребенка, находящегося в беспомощном и зависимом от него состоянии.

Следственным отделом по Нахимовскому району Севастополя установлено, что с мая по декабрь 2024 года мужчина, проживая совместно с матерью трехлетнего ребенка, систематически избивал малыша и иным жестоким способом причинял ему физические и психические страдания. Мать ребенка не придавала значения такому воспитательному процессу.

О примененном насилии к ребенку в правоохранительные органы сообщила неравнодушная прохожая, обратившая внимание на следы побоев у мальчика, в то время, как мать и отчим оставили его на улице без присмотра и нарушали общественный порядок.

Следователи незамедлительно провели судебные экспертизы, выявившие многочисленные травмы у ребенка. Оперативно проведен весь комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Пострадавшему оказана необходимая помощь — мальчика изъяли из семьи и направили на реабилитацию в детский приют.

По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. В отношении матери возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию ребенка. Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.