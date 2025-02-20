Кредит сломя голову теперь не выдают

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусматривается создание механизмов противодействия заключению договоров потребительского кредита (займа) и операциям по внесению наличных денежных средств на банковские счета с применением токенизированных (цифровых) платежных карт без добровольного согласия клиента или с его согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

Устанавливается период охлаждения для заемщика. В частности, кредитор осуществляет передачу заемщику денежных средств не ранее чем через четыре часа после подписания заемщиком индивидуальных условий договора потребительского кредита, если сумма такого кредита составляет от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, и не ранее чем через 48 часов, если указанная сумма составляет более 200 тысяч рублей.

Кроме того, Федеральным законом устанавливается обязанность кредитной организации отказать во внесении наличных на банковский счет токенизированной (цифровой) платежной карты с использованием банкоматов или иных технических устройств на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента преобразования такой токенизированной (цифровой) платежной карты.