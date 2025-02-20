Бактерии участвуют в уничтожении мазута в Черном море

Анализ проб, собранных после разлива нефтепродуктов в Черном море, показал, что нефтеокисляющие микроорганизмы участвуют в уничтожении некоторых компонентов мазута, помогая в ликвидации загрязнений.

На сегодняшний день получены результаты по микробиологическому анализу проб, отобранных во время двух экспедиций — на побережьях Керчи и Тамани сразу после крушения танкеров «Волгонефть» (декабрь 2024 года), а также на пляжах севастопольского региона и Симферопольского района (январь 2025 года).

«Бактерии углеводородокисляющей группы были выявлены во всех пробах поверхностного слоя воды и донных отложений. Эти микроорганизмы широко распространены, в том числе обитают в Черном море, и особенность их в том, что они могут перерабатывать углеводородные соединения, включая некоторые компоненты мазута, но, к сожалению, далеко не все его составляющие», — сообщила ТАСС старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Наталия Бурдиян.

Как пояснили в ИнБЮМ, наибольшая численность таких бактерий фиксировалась в районах, где наблюдался выброс мазута на берег непосредственно перед отбором образцов и в эпицентре разлива.

«Это свидетельствует об активном участии этих микроорганизмов в процессах деструкции нефтепродуктов. [Они] являются значимым звеном морских экосистем, выполняют в них важнейшую функцию биологического самоочищения», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что проведенные полевые и лабораторные исследования дали информацию, значимую с научной точки зрения. Особенности распределения бактерий и их численности доказывают роль этих микроорганизмов как индикаторов того, насколько экосистемы способны к самоочищению. Это может быть полезно для дальнейших исследований в данной сфере.

Кроме того, подтверждается ранее сделанный в мировой научной среде вывод о том, что количественные показатели нефтеокисляющих бактерий могут указывать на уровень нефтяного загрязнения акватории, так как микроорганизмы данной группы широко распространены в природе.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ.