За неудачную прическу парикмахеру руки переломали

Причиной нападения на 43-летнюю женщину стала прическа супруги фигуранта уголовного дела.

31-летний местный житель выпивал дома, когда его жена пришла хвастаться новой укладкой. Ее восторга муж не разделил, выяснил адрес, где так причесывают. Оказалось, что парикмахер принимает у себя на дому. Туда мужчина и направился.

С порога недовольный муж устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку. В результате чего парикмахер получила несколько переломов. Согласно заключению эксперта, ее травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району установил и задержал злоумышленника, который признал вину в содеянном и раскаялся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.