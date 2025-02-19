Цветущий февраль

Как известно, в Крыму суровой зимы не бывает, а в этом году теплые декабрь и январь напрочь запутали природу.

Первые признаки ее пробуждения были замечены еще в декабре вместе с новогодними подснежниками, распустившимися в севастопольских дворах. Первоцветы наряду с розами и львиным зевом добавили очарования зимнему празднику.

С каждым годом подснежники на юге расцветают всё раньше. По классике они должны проклевываться из-под снега. Но в Севастополе эти цветы научились жить без снежного покрывала и пробивают себе дорогу к свету сквозь осеннюю листву.

А вот за цикламенами, придется отправиться в заповедный лес. В природе встречается около 50 их видов, а в Крыму и на Кавказе произрастает около десятка. Вместе с подснежником, пролеской и морозником цикламен зацветает в наших лесах одним из первых. Однако к середине лета листья его отмирают. Цикломены проклевываются снова лишь следующей зимой, чтобы вспыхнуть розовыми лепестками прямо сразу после Нового года. Такие растения называют эфемероидами.

Вызывает восторг жимолость. Ее цветки отличаются сильным нежным, очень приятным и тонким ароматом. Цветет сливочно-белыми или желтоватыми цветами в пучках, выходящих из пазух листьев.

Еще одно растение, цветущее зимой, — жасмин голоцветковый. Он сбрасывает листья достаточно поздно, а на голых побегах в декабре-марте распускаются яркие желтые цветки. Они не пахнут. В Крыму этот жасмин растет дико в горах и предгорьях — в полутенистых местах, светлых лесах, по склонам. Растение используют для вертикального озеленения.

В розо-белую и кремово-желтую тональность севастопольской зимы достаточно гармонично вписываются голубые волны цветущего розмарина. С давних времен люди используют его ароматные побеги в медицине, парфюмерии и кулинарии. Окультуренный розмарин растет в южной части России, а в диком виде не встречается.

Обыкновенным чудом зимнего сезона можно считать распускающийся в январе – феврале миндаль. Ветви деревьев покрываются бело-розовыми цветами, которые расположены практически вплотную друг к другу. Когда штормовой ветер срывает нежные лепестки, кажется, что город накрывает метель.

Может удивить и алыча. Обычно она цветет позже миндаля, а в этом году и она поспешила. Как и все первые весенние цветы, алыча необыкновенно ароматна и является медоносом.

Нельзя не упомянуть орешник. В этом году в Севастополе лещина расцвела в конце декабря. Ее цветение длится до трех недель, а пик обычно приходится на начало марта.

У орешника на одном растении можно наблюдать и мужские, и женские цветки. Мужские — собраны в сережки и пылят. Женские — неприметны и малы, они состоят из красных рылец, чуть-чуть торчащих из самой верхушки цветочной почки.

Еще одно чудесное морозостойкое растение с недавних пор украшает некоторые парки Севастополя и Южного берега Крыма — декоративная капуста. Она родом из Греции. Необычную красоту придают растению курчавые или ажурные листья. Они могут быть различных оттенков — белые, голубые, зеленые, фиолетовые, розовые. Сама розетка по форме напоминает цветок розы. Резные листья могут быть бахромчатыми, гофрированными, сильно рассеченными, а также компактными, свернутыми. Декоративная капуста съедобна, но более жесткая, чем обычная.

Невероятно эффектны на зимней клумбе смотрятся большие оранжевые или розово-кирпично-красные цветки японской айвы — хеномелеса. Ее плоды напоминают яблоки. Они достаточно плотно висят на ветках. В Севастополе этот экзотический кустарник зацветает в конце февраля. На юге России он культивируется уже больше двух веков. Плоды хеномелеса съедобны, издавна используются в восточной медицине.