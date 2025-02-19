Сшили мундиры Потёмкина и Ушакова

В экспозиции музейно-исторического комплекса «Константиновская батарея» с недавних пор появились мундиры Григория Потёмкина Таврического и адмирала Федора Ушакова. А точнее — копии мундиров, восстановленные по инициативе активистов Севастопольского городского отделения Русского географического общества (РГО).

Новые музейные экспонаты во многом отражают исторический дух эпохи. Об этом «Севастопольская газета» побеседовала с членом Совета СГО РГО, советником Музея обороны Севастополя Дмитрием Серовым.

— Как появилась идея?

— Это целый проект. Сразу скажу, что мундиры не подлинные, это их копии, но сделанные с учетом информации, как должен выглядеть мундир в реальности, с опорой на документы, чертежи и иконографику того времени.

Такого уровня реконструкции стали возможны благодаря грантам РГО. Впрочем, всё началось еще раньше, с реконструкции мундира знаменитого мореплавателя адмирала Геннадия Невельского. Потом, в 2023 году, во время подготовки юбилейной выставки к 195-летию знаменитого сражения брига «Меркурий», появилась идея воссоздать облик Александра Казарского, когда он уже был награжден орденом Святого Георгия и стал флигель-адъютантом. В это время Казарский уже носил мундир императорской свиты. Создать его костюм помогли историки и специалисты в области униформологии, а сшила его севастопольская мастерица Алла Юрьевна, которая много лет работает в военном ателье, шьет форму для офицеров Черноморского флота. Мы ее буквально уговорили пойти на это. Справилась с заданием она очень хорошо.

Так у нас родилась идея создавать типовые реконструкции мундиров в комплекте с головными уборами того времени.

Однако сшить мундир капитана 1 ранга Казарского оказалось не самой сложной задачей. Куда сложнее было воссоздать его с серебряным шитьем, эполетами, аксельбантами и прочей «красивостью». Столь сложные элементы выполняют всего-то несколько мастеров в Москве и Петербурге. Есть специалисты на востоке, которые занимаются золотой вышивкой по образцам и чертежам 18-19 веков. Мало того, что это ручная вышивка, она к тому же еще объемная, такую делали мастера в 18-19 веках.

— Вышивка — самое сложное в военных мундирах?

— И самое дорогое. Поэтому частенько украшенные вышивкой воротники с мундира, отслужившие свой срок, отпарывали, подновляли и ставили на новые. Стоимость шитья на некоторых гвардейских мундирах могла достигать 100 рублей, что по тем временам было огромными деньгами — офицер получал примерно 50 рублей в месяц. Цена определялась добавлением в нить золота или серебра. Процент драгметаллов мог достигать от пяти до 15.

Интересно, что в 18 веке мундиры, которые выслуживали свое или теряли своих владельцев, продавали, чтобы потом из них выжечь золото и серебро. Существовали даже специалисты, которые назывались «выжигами». Они расплавляли на специальном горне шитье и извлекали оттуда маленькие капельки золота или серебра.

— Давайте вернемся к мундиру Потёмкина.

— В 2024 году исполнилось 285 лет со дня рождения князя Григория Александровича (1739-1791). К октябрю была подготовлена очень интересная композиция на Константиновской батарее, приуроченная к этой дате. Тогда-то и прозвучала идея воссоздать в полном великолепии фельдмаршальский мундир Светлейшего.

Мундир фельдмаршала очень отличался от генеральских. При том, что во времена Екатерины генеральская форма расшивалась огромным количеством галунов (ленты, шитые тесьмой из золота или серебра), на мундире генерал-фельдмаршала галуны были нашиты в три ряда. Общая длина этих самых галунов составляла около 50 метров, с содержанием в нити 15% золота.

Такой дорогой мундир мог себе позволить только Потёмкин. Как отмечали современники, он был очень богат и любил одеваться дорого и со вкусом.

— Как же можно повторить это великолепие?

— Были найдены определенные технологические решения, которые в конце концом дали великолепный продукт. Но главное, это сделал очень известный в России мастер — униформолог Сергей Карасев. Он создает для ведущих музеев страны копии и реплики исторической военной униформы: от мундиров до головных уборов и снаряжения, включая ремни, шарфы, шляпы, каски...

Мы вышли на контакт с ним и смогли договориться. За основу он взял покрой и технологию изготовления, которая прослеживается на реальном мундире Суворова, хранящемся в Санкт-Петербурге. Там всё очень точно, включая покрой, подклад, складки на спине и прочее. Мундир имел точные параметры, которые были выдержаны.

Мастер также сделал шляпу с золотым шитьем и плюмажем из страусиных перьев. Последнее в те времена означало генеральское звание. Получился богатейший комплект.

Кроме того, воссоздано и отличие генерал-фельдмаршальского чина Потёмкина — особый, богато украшенный жезл, на котором изображены знаки ордена Андрея Первозванного, вензеля Екатерины Второй. Работу проводил тот же мастер, который воссоздал и такую интересную награду Ушакова, как бриллиантовый «челенк» — перо на шляпу адмирала, высшую военную награду Турции, которая была пожалована султаном Ушакову за взятие крепости на острое Корфу.

Жезл Потёмкина был выполнен по образцу 70-х годов 18 века, хранящемуся в Алмазном фонде России. А как выглядел турецкий «челенк», помогли установить историки СевГУ.

— На мундире ведь еще к тому же награды носили?

— Безусловно, но награды князя Потёмкина были вышиты. Такова особенность, что в 18 веке чаще всего награды вышивали на самом мундире: ордена Святого Георгия, Святого Владимира, — все они вышиты на мундире.

Хочу еще сказать о таком атрибуте, как офицерский шарф. Это пояс с золотыми кистями, хорошо известный по историческим фильмам. Он соткан на специальном ручном станке. За это, в том числе, хочу еще раз от музейного сообщества и севастопольцев поблагодарить С.Карасева.

— А что насчет мундира Ушакова?

— И его воссоздал С.Карасев. Дело в том, что 24 февраля 2025 года исполняется 280 лет со дня рождения Федора Ушакова (1745-1817), который был не только выдающимся флотоводцем, но с 1788 года — командующим Севастопольской эскадрой (потом Черноморским флотом) и портом.

Это уже второй воссозданный мундир этого выдающегося флотоводца. Первый, также изготовленный совместно с С.Карасевым, находится в Севастопольской кают-компании на набережной Перелешина, 1.

Замечу, что это два разных мундира, при создании первого опирались на живописный портрет адмирала, который российский писатель, журналист и историк Валерий Ганичев в 2015 году обнаружил в монастыре на острове Корфу. Портрет написан во времена правления Павла I, когда Черноморский флот вышел в Средиземное море и освободил острова Греческого архипелага от французов.

Второй мундир, воссозданный теперь, относится ко временам правления Екатерины Великой, которая приветствовала роскошь в военной форме. Так генеральские и адмиральские мундиры при ней обильно украшались несколькими рядами шитья, вплоть до обшивки швов на рукавах и спине. В отличие от матери, Павел не любил всё, что было связано с Потёмкиным, что проявилось, в том числе, в определенной простоте военной формы адмиралов русского флота. В годы его правления богатый адмиральский мундир екатерининской эпохи был заменен на мундир прусского образца темно-зеленого цвета, без шитья и вышивки.

Любопытно, что Потёмкин выделил среди всех адмиралов именно Ушакова, сделал его командующим Черноморским корабельным флотом и фактически губернатором Севастополя. Поэтому мы решили, что мундиры этих двух людей должны экспонироваться на Константиновской батарее в одной экспозиции.

— Когда состоится ее открытие?

— Торжественное открытие состоится 24 февраля в музейно-выставочном комплексе РГО «Константиновская батарея». Приглашены представители научного сообщества и СМИ.

Кстати, в экспозиции можно будет увидеть реплику артиллерийского орудия, полупудового «единорога», которое было установлено на батарее в 1772 году, за шесть лет до появления батарей Суворова.