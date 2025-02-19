Соревновались и делились опытом

Три дня студенты-дизайнеры, художники и керамисты Севастопольского профессионального художественного колледжа (СПХК) выясняли, кто будет представлять регион на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Этот конкурс с нетривиальным названием «Профессионалы» — альтернатива международным соревнованиям World skills, который из-за санкций стал недоступен для российских студентов.

Соревнования проходят на четырех площадках по четырем компетенциям: дизайн в декоративно-прикладном искусстве и роспись ткани, дизайн интерьера, ремесленная керамика, художественная роспись по дереву. В конкурсе участвуют 25 студентов СПХК. Они выполняют творческие задания от эскиза до изделия в материале.

— Все участники — учащиеся нашего колледжа, обучающиеся по данной профессии. Конечно, мы находимся в привилегированном положении, но только потому, что в нашем городе только один художественный колледж, — рассказала преподаватель колледжа Софья Безверхая.

Победители в каждой номинации поедут представлять Севастополь на всероссийском уровне. Финалы проведут в разных городах. Например, ремесленная керамика обычно проходит в Питере, роспись по дереву — в городе Семенов, Новгородской области, дизайн в декоративно-прикладном искусстве и роспись ткани — в Орске, Оренбургской области.

— В прошлом году на финальные соревнования ездили три наших студента. В позапрошлом — два. В художественной росписи по дереву мы даже взяли призовое место. Нас хвалят, говорят, что севастопольская школа росписи — сильная, — уточнила С.Безверхая.

Конкурсные задания назвать простыми не получится. Дизайнеры интерьера в течение трех дней разрабатывают проект квартиры. Им предложен план помещения от застройщика и даны технические условия, по которым нужно создать дизайн-макет, выбрав стиль и цветовое решение. Конкурсанты делают все чертежи, включая разводку электрических проводов, расположение розеток, раковин, вентиляции. После для визуализации выполняется компьютерный 3D-макет, который авторы защищают. Участник должен уметь проводить презентацию проекта: объяснить, убедить, доказать, что то, что им предложено — удобно и практично.

Победители конкурса станут известны в пятницу, 21 февраля. Кроме этого в рамках профессионального конкурса в колледже проходят мастер-классы для учащихся 8-9 классов севастопольских школ. Сегодня в гостях в учебном заведении были восьмиклассники из школ 24 и 46. Они посетили мастер-класс по специальности «Актерское искусство».

Дисциплина и муштра

Мастер-класс для трех десятков старшеклассников провела преподаватель актерского курса колледжа, актриса, режиссер Нина Лаврова.

Сначала ребята отнеслись к мероприятию формально. Некоторые предпочли остаться зрителями и расселись на задние ряды. Но большинство все-таки решились почувствовать себя артистами.

Им объяснили, что актерство — это не просто про игру. Это сложная и интересная профессия, требующая самоотверженной отдачи, преданности делу и тяжелого труда. Слова, сказанные теоретиком актерского искусства Константином Станиславским, что только дисциплина и муштра делает начинающего актера актером великим, произвели на ребят яркое впечатление.

В течение часа, который пролетел незаметно, школьники выполнили задания на ритмику, внимание, сосредоточение. Они слушали себя и улицу, запоминали имена друг друга, искали исчезающие вещи, и были удивлены, что порой даже самые простые задания оказываются сложными, если нет настроенности на задачу. Моделирование и этюды привели старшеклассников в восторг: они изображали животных, предметы, ходили по воображаемому льду, огню, канату. Даже легкое прикосновение к актерству помогло им раскрепоститься и обрести уверенность.

— Мне очень понравилось и теперь хочется стать актрисой. Я с детства мечтала об том, но потом меня переубедили. Мне говорили, что у меня не получится, не хватит смелости, это не мое. Но с нами поработали, мы попробовали всё на себе. Я восхищена и возвращаю свою мечту себе обратно, — поделилась впечатлениями ученица школы №46 Диана Заева.

Восьмиклассник из той же школы Александр Купивин рассказал, что раньше хотел учиться на сварщика-судостроителя, но после мастер-класса изменил свое мнение.

— Теперь я хочу быть актером. Здесь очень классно, интересно, с нами общаются, занимаются. Я хотел бы здесь учиться! Я знаю, что если сильно захочу, то легко стану актером, — считает юноша.

Студентов на первый курс «Актерское искусство» в СПХК набрали в сентябре прошлого года. Сейчас в группе обучаются 24 человека.