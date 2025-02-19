Соревновались фридайверы

Во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой провели чемпионат Севастополя по подводному спорту. У наиболее подготовленных фридайверов появится перспектива включения в сборную команду города.

Количество увлекающихся фридайвингом в последнее время превысило 40 человек, что также связано с возможностями, которые появились с вводом в эксплуатацию 50-метрового бассейна в Загородной балке. Заметим, что помимо бассейновых дисциплин, в этом виде спорта существуют так называемые дисциплины глубинные. Они связаны с нырянием в море.

Участие в нынешних стартах многие фридайверы расценили, как возможность приобрести соревновательный опыт, и не ошиблись в этом.

Заплывы чемпионата проходили два дня во всех четырех бассейновых дисциплинах: плавание, плавание в ластах, плавание в моноласте, задержка дыхания.

— У нас все спортсмены сильные, у всех примерно равные возможности. Поэтому борьба идет за каждую секунду. Наш спорт отличается от других умением психологически расслабиться и вовремя настроиться на борьбу. Эти качества подчас дают преимущество более молодым и даже начинающим, по сравнению с топовыми спортсменами. Интрига, кто победит, как правило, сохраняется до самого финиша, — рассказала «Севастопольской газете» активист Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС), а на этих соревнованиях хронометрист Анна Севастьянова.

Соревновались и мужчины, и женщины. Особый интерес традиционно вызвал вид программы на задержку дыхания на максимально возможное время. Эта дисциплина еще называется статическим апноэ.

— У нас мужчины могут задерживать дыхание на шесть и более минут. С таким результатом можно ехать на всероссийские соревнования, — пояснила А.Севастьянова.

Среди мужчин лучший результат показал Вячеслав Кулешов, сумевший задержать дыхание под водой на 6 минут и 41 секунду, Всего лишь 22 секунды уступил ему спортсмен из Брянска Илья Пасконный. На третьем месте — Дмитрий Залютаев, его результат — 6 минут 15 секунд. Среди женщин наилучшим образом рассчитала свои силы Юлия Василенко, ее результат — 4 минуты и 56 секунд.

В общем зачете победителями чемпионата среди мужчин стали Дмитрий Залютаев, на второй позиции — Вячеслав Кулешов, на третьей — Илья Пасконный. Среди женщин первое место досталось Анастасии Сомовой, второе — Алине Поборчей, третье — Анастасии Усачевой.