Студенты из Германии, Франции, Марокко, Ирана и еще более чем 30 стран получают высшее образование в Севастопольском государственном университете (СевГУ).

«На начало 2025 года — численность обучающихся в СевГУ иностранных граждан составляет около 600 человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В университете есть студенты из Европы (Федеративная Республика Германия, Французская Республика); крупных стран Азии — Китайской Народной Республики, Республики Индия; граждане Ближнего Востока (Сирийская Арабская Республика, Республика Ирак, Исламская Республика Иран), из 16 стран Африки, в том числе приехавшие из Марокко, Туниса, Египта, ЮАР. Есть даже представители южноамериканского континента — Республики Колумбия». Обучаются граждане 11 стран постсоветского пространства, включая Украину, Молдову, Азербайджан. Всего же на данный момент в СевГУ учатся студенты из 36 зарубежных государств.

Общая численность студентов университета — более 14,4 тысяч человек, из них только 45% — жители Севастополя, остальные — приезжие из других регионов РФ и иностранцы.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели санкции против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако, несмотря на это, иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 14 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах по строительству нового кампуса университета в бухте Голландия, который может стать центром образования как для исторических территорий, так и для молодежи из стран глобального Юга. Глава государства ответил, что поддерживает эту идею.