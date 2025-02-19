Самой загруженной улицей оказалась 6-я Бастионная

Измененная из-за ремонта подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского схема движения привела к заторам на улицах, примыкающих к площади Восставших.

Главным событием текущей недели стало начало ремонта подпорных стен на одной из главных транспортных артериях Севастополя, из-за которого пришлось полностью перекроить движение и личного, и общественного транспорта. Морально к этому неприятному событию севастопольцев готовили загодя, подробно рассказывая, как следует объезжать закрытый на ремонт участок дороги.

Альтернативными путями для объезда определили прежде известные не всем автомобилистам улочки Демидова и Шмидта. К 18 февраля их срочно отремонтировали. По односторонней Шмидта транспорт едет вниз, а по Демидова — вверх. Она также с односторонним движением.

На пересечении ул.Демидова с ул.Частника поменяли приоритет проезда. Теперь транспорт, едущий вверх, имеет преимущество. Правда, не все автомобилисты обращают внимание на новые знаки. От столкновений спасает, что и едущие по Демидова притормаживают на перекрестке по старой памяти, а едущих по ул.Частника невнимательных водителей тормозит «лежачий» полицейский.

Так как ул.Капитанская все еще закрыта для проезда (исключение сделано лишь для больших автобусов), весь транспортный поток с ул.Демидова вливается в привычную пробку на ул.Шестой Бастионной для выезда на пл.Восставших.

Второе «узкое» место — поворот на ул.Шмидта. Пробка из автомобилей, автобусов и троллейбусов стоит вдоль всей улицы Пятой Бастионной, а начинается со Стрелецкого спуска.

Отметим еще одно изменение на дороге. Почти по всей улице Гоголя теперь нельзя парковаться. Как сообщили в департаменте транспорта, «запрещена парковка от пересечения с ул.Академика Крылова до ул.Кожанова». Такое решение должно помочь избежать пробок из-за увеличения троллейбусного трафика на этом участке дороги.