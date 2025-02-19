Покажут студенческий фильм о Федоре Ушакове

К 280-летию со дня рождения русского флотоводца Федора Ушакова покажут 30-минутный документальный фильм «Страсти по Ушакову. Талант и упорство».

На этот раз за исследование биографии Ф.Ушакова взялись преподаватели и студенты Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета. Это реализация межвузовского проекта, приуроченного к знаковой дате. Любопытно, что инициировали проект преподаватели и студенты Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А.Соловьева, расположенного там. где 280 лет назад родился Ф.Ушаков.

Еще одними участниками проекта стали курсанты Государственного морского университета имени Ф.Ф.Ушакова (г. Новороссийск) и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

В результате были созданы три документальных фильма: о детстве и юности Ф.Ф. Ушакова, о его подвигах на Черном море: об участии в Средиземноморской экспедиции и освобождении Ионических островов от французских захватчиков.

В основе фильма, созданного севастопольцами, события четырех морских сражениях русско-турецкой войны 1787–1791 гг., которые были выиграны под командованием Ф.Ушакова: у острова Фидониси, при Керчи и Тендре, у мыса Калиакрия.

О ходе сражений и личности флотоводца рассказывается в форме непринужденной дискуссии двух студентов-историков, которые спорят о превалировании в личности Ф.Ушикова таланта или трудолюбия.

В качестве иллюстаративного материала в фильме использованы кадры из советских фильмов «Адмирал Ушаков», а также съемки в Музее Черноморского флота, Морской библиотеке им.М.П. Лазарева, на Константиновской и Михайловской батареях, в Новом Херсонесе, на Фиоленте, в парке Ахматовой и т.д..

Помощь в создании фильма оказали активисты Севастопольского регионального отделения Российского военно-исторического общества, Севастопольского городского отделения Русского географического общества, отделения Российского исторического общества в г.Севастополе, Клуб-музея «Севастопольская кают-компания».

Режиссер фильма – Вадим Хапаев, сценаристы Евгений Абаев и В.Хапаев. В фильме снялись Дарья Вислобод, Валерий Булатов из (студенческого театра «Медитерра» ИОНМО).

Студенты также не преминули использовать в фильме оригинальный саунд-трек, который, как сообщается, создан с помощью искусственного интеллекта. Музыкально оформить фильм помогла также песня «Наш адмирал» авторства В.Хапаева и Евгения Абаева.

Допремьерный показ фильма состоится 20 февраля в 17.30 в Доме офицеров флота (ул.Ленина,9).