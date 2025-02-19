Парковку с правой стороны улицы Гоголя запретили

С 18 февраля на улице Гоголя запрещено парковаться в правом ряду. Информация об этом размещена на сайте городского департамента транспорта.

По информации гортранса, мера является вынужденной, она связана с увеличением транспортной нагрузки в связи с начавшимся ремонтом подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского и соответствующим перекрытием там транспортного движения.

С этой целью на пересечении улиц Гоголя и Академика Крылова установили знаки, запрещающие парковку в правом ряду. Запрет действует от перекрестка улицы Гоголя с улицей Академика Крылова и далее, до проспекта Генерала Острякова.