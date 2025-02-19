Нелегальных иностранных рабочих ждут на ул.Паршина, 29

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Севастополю посетили офис городского филиала ООО «Альфа-строй», чтобы напомнить работодателю, а также иностранным работникам о новых временных мерах, направленных на урегулирование их правового положения на территории РФ.

Полицейские разъяснили, что до 30 апреля 2025 года у иностранных граждан, находящихся в России с нарушениями миграционного законодательства, появилась возможность легализовать свое пребывание.

По указу Президента РФ от 30.12.2024 №1126 возможно избежать административной ответственности и других правовых последствий. Для урегулирования правового положения иностранному гражданину необходимо явиться в миграционное подразделение по адресу: ул. Паршина, 29, где ему будет оказана необходимая консультативная и практическая помощь по оформлению соответствующих документов.

Подобные мероприятия направлены на профилактику нарушений миграционного законодательства и разъяснение действующих норм, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.