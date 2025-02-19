На бесплатную пересадку дано 80 минут

Для удобства пассажиров организованы дополнительные пересадочные связки на тех маршрутах, которые сократили из-за перекрытия улицы Адмирала Октябрьского.

Как сообщили в департаменте транспорта Севастополя, на бесплатную пересадку отводится 80 минут. Она доступна только по картам ЕГКС. Пересесть можно на следующих маршрутах и остановках.

Автобусы №31 и №113 — на остановках «ДОФ», «Пл.Нахимова», «Пл.Лазарева», «Центральный рынок», «Ул.Большая Морская».

Автобусы №10 и №84 — на каждой остановке от Студгородка до пл.Восставших в обоих направлениях.

Троллейбусы №5 и №10 — на остановках «Ул.Льва Толстого» и «ГУП «Севэлектроавтотранс».

Автобус №5 и троллейбус №10 — на остановках «ГУП «Севэлектроавтотранс», «Горгаз», «Ул.Токарева».