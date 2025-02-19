Моста через бухту не будет

Губернатор Михаил Развожаев сообщил в соцметях, что разработчики нового генплана тщательно проанализировали существующую дорожную сеть, и в итоговом документе были заложены решения, которые свяжут северную и южную стороны города. От строительства моста через бухту, разделяющую город, отказались и выбрали вариант тоннеля.

Депутаты Законодательного собрания 18 февраля приняли закон о новом генеральном плане города. Документ включает положение о территориальном планировании и карты размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Пост губернатора в телеграм-канале касался некоторых моментов принятого генплана.

«Самый обсуждаемый проект в сфере городской инфраструктуры — это строительство тоннеля под Севастопольской бухтой. Разработчики Генплана тщательно проанализировали существующую дорожную сеть, и в итоговом документе были заложены решения, которые свяжут северную и южную стороны города. Между мостом и тоннелем выбрали тоннель — он будет более эффективен», — цитирует ТАСС пост губернатора в соцсети.

Варианты транспортного перехода через Севастопольскую бухту обсуждаются уже несколько лет — он необходим, чтобы соединить расположенные на ее противоположных сторонах части города: Северную сторону и основную часть города. Сейчас их связывает катерное сообщение, но из-за штормов рейд часто прерывается, а дорога на автотранспорте вокруг бухты занимает в разы больше времени. При прежнем губернаторе Дмитрии Овсянникове, возглавлявшем Севастополь до 2019 года, рассматривались варианты создания тоннеля или моста. Преимущество отдавалось мосту.