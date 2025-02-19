Дополнительные генераторы позволят улучшить энергоснабжение Фиолента

На Фиоленте запускают дополнительные мегаваттные дизельгенераторы, что позволит снять нагрузку с существующих трансформаторных подстанций.

Как рассказала начальник управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности электротехнических сооружений Севастополя Вероника Полковникова, установка генератора мощностью один мегаватт позволит разгрузить ТП-357 (относящейся к ведению 102-ПЭС МО РФ), запитать несколько садовых товариществ, в том числе «Первомайское», «Скиф-1», «Теремок», а также жилые дома по Монастырскому шоссе.

— В настоящее время на Фиоленте создалась непростая ситуация по энергоснабжению. По поручению главы города было заключено соглашение, в результате которого городу было предоставлено два дополнительных генератора, мощностью по одному мегаватту каждый. Эти генераторы позволят полностью разгрузить ТП 357, — сказала В.Полковникова.

По ее словам, подключение дополнительных генераторов позволит оптимизировать график веерных отключений, с сокращением интервала между отключениями. Новые графики отключения составят специалистам 102-ПЭС МО РФ.